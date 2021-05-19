Ініціатива ізяславців варта наслідування!

14 травня громадськість нашої держави вперше відзначила День пам’яті українців, котрі рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна займає четверте місце в світі за кількістю праведників. Той, хто зважувався допомагати євреям, мав неабияку мужність, адже цей прояв людяності міг призвести до винищення всієї родини переховувачів і навіть сусідів. Доказом того, що за милосердя можна було поплатитися життям, служать дані львівського архіву: там зберіглося понад 40 кримінальних справ німецького суду проти українців і поляків, які надавали допомогу євреям.

ХБФ «Хесед Бешт» завжди свято береже пам’ять про Праведників народів світу і народів України, котрих на Хмельниччині було близько 80 чоловік. Відколи працює Хесед (а це вже два з лишком десятиліття), ми збираємо відомості про тих людей високого благородства і надзвичайної порядності. В нашому музеї пам’яті жертв Голокосту є ціла експозиція про праведників, описані їхні подвиги. А в Єрусалимському музеї Яд ва-Шем на Стіні праведників викарбувані імена достойників. На честь кожного з них висаджене іменне оливкове дерево.

Ми дуже схвально зустріли звістку про запровадження Дня праведника. У цей день ми поіменно згадали всіх удостоєних цього звання, виступили в кількох місцевих ЗМІ. Сподіваємось, кожна територіальна громада добрим словом згадала своїх давніх сусідів – героїв того часу.

Ось що написав нам головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи апарату Ізяславської міської ради Віктор Кучерук: «Серед праведників є 12 ізяславців: Фінкель (Якубовська) Марія, Кроповенський Михайло, Свєшнікова Євгенія, Корнелюк Іван, Корнелюк Ганна, Корнелюк Георгій, Радаєва Галина, Моісеєв Іван, Зубрицька Наталія, Демус Броніслава, Никитенко Галина, Соловйова Домнікія. В період з 10 до 14 травня на сайті Ізяславської міської ради та на офіційній сторінці соцмережі «Фейсбук» було проведено культорологічний проєкт «Марафон історій. Українці-рятівники». В ході його реалізації було опубліковано п’ять історій про ізяславців, які надали прихисток євреям під час Другої світової війни. А 14 травня за ініціативи Ізяславського міського голови біля колишнього приміщення новозаславської синагоги було висаджено 12 туй – в честь кожного праведника. До цієї акції долучилися працівники Ізяславської міськради, КП «Комуненерго», жителі міста».

Що й казати, чудова ініціатива, варта наслідування! Дорогі ізяславці! Дякуємо вам за пам’ять і небайдужість!