Ігор Олександрович РАТУШНИЙ

Uncategorized Тетяна Григорівна МАГАЛЯС Адміністративна робота, забезпечення життєдіяльності усіх офісних приміщень Хеседу, розрахунки та оплата комунальних платежів, інвентаризації – словом, усі питання, пов’язані з господарською діяльністю нашого фонду, уже більше десяти років в компетенції і маленьких, але міцних руках Тетяни. Крім того, вона здійснює Continue Reading

Uncategorized Ольга Іванівна БОНДАР Ця тендітна красуня працює бухгалтером-фінансистом і виконує досить серйозні функції у складному механізмі Хеседу: нараховує заробітну плату і обчислює податки, на ній – фінансова звітність і аналітичний облік господарської діяльності фонду, а ще економічний та фінансовий супровід багатьох проектів, що Continue Reading

Uncategorized Олена Феодосіївна МІСЯЦЬ Професія бухгалтера вимагає всидливості та зосередженості, як ніяка інша. Цю роботу не зачиниш в кабінеті о шостій. Олена частенько несе додому «гроссбухи» із звітністю, щоб у спокійній обстановці звірити зроблене за день або знайти блукаючу копійку, через яку «не грає» Continue Reading

Uncategorized ФОНД «ХЕСЕД БЕШТ» СВЯТКУЄ ІМЕНИНИ Вересень – особливий місяць для єврейського народу. Ранньої осені ми відзначаємо важливі свята Рош а-Шана, Судний день та Сукот. А клієнти Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт» святкують ще одну важливу дату: день народження свого Хеседу. 16 вересня нам виповнилося 22 Continue Reading

Uncategorized Ірина Михайлівна ГЕРАСИМЕНЮК Працюючи в Хеседі з перших його днів, Ірина займала різні посади. Але повністю розкрила свої здібності на секретарській ниві. Вона стала справжньою опорою директора, його правою рукою. І не дивно: розторопна, енергійна, працьовита, мислить швидко і масштабно, на роботі «горить». Continue Reading

Uncategorized Людмила Борисівна НОВИЦЬКА Вона працює в Хеседі буквально з перших днів його існування. Компетентна в будь-яких питаннях, що стосуються нашої служби. Як менеджер з персоналу, робить усе, щоб кожен новий працівник органічно влився в колектив, сповна розкрив свої можливості і таланти. Людмила Борисівна Continue Reading

Uncategorized Ігор Олександрович РАТУШНИЙ Він – наш незмінний директор. 22 роки тому заснував Хесед і вивів його на вершину соціальної служби. Його професіоналізм вище всіх похвал, а голова – невтомний генератор плідних ідей, які випереджають час. З повним правом ми можемо назвати Ігоря Олександровича Continue Reading

Uncategorized ОБЛИЧЧЯ ХЕСЕДУ Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт» - установа відома і шанована. Скажемо більше: місце у нас святе й намолене, бо у Хеседі зроблено незліченну кількість добрих справ «на душу населення». 22 роки ми стоїмо на сторожі добра. Обслуговуємо клієнтів Хмельницької, Тернопільської, Continue Reading

Uncategorized Юдеї всього світу відзначають початок нового 5 782 року. До Умані з’їхалося 29 тисяч хасидів Юдеї всього світу святкують новий рік. Рош га-Шана відзначають два дні поспіль. Свято вважають днем народження людства й створення світу. Серед обов’язкових традицій – аналіз своїх вчинків за попередній рік, їх переосмислення та каяття. І підготовка до року прийдешнього. А Continue Reading

Uncategorized З Новим Роком - Рош ха-Шана! Continue Reading

Uncategorized Давай підключимось! Пандемія коронавірусу багато змінила. Але життя триває, ми пристосовуємося до нових реалій, як тільки можемо. Вже звичними в нашому Хеседі стали зустрічі в Zoom, онлайн-трансляції єврейських свят, Continue Reading

Uncategorized Тій драмі нема забуття… 80 років тому старовинне місто Кам’янець-Подільський здригнулося від кривавої трагедії, яка з часом стала відомою всьому світу. Тоді, у 1941-1942 роках, було влаштоване справжнє полювання на осіб єврейської національності, кількість жертв нацизму обчислювалася десятками тисяч, серед яких не тільки місцеве Continue Reading

Uncategorized З Днем Незалежності, Україно! Це чудове, мабуть, найліпше із свят! Україна його сповна вистраждала і заслужила. Побажаймо ж нашій державі миру і спокою, економічної моці, потужного розвитку кожної галузі, туристичної привабливості, а всім, хто носить горде ім’я «УКРАЇНЕЦЬ» - любити і пишатися своєю батьківщиною, Continue Reading

Uncategorized Свято, що настає щотижня Найбільше наше торжество, Шабат, ми відзначаємо 52 рази на рік, і дуже часто - в громаді, бо зустрічати всі єврейські свята разом стало нашою непорушною традицією. «Сказав Б-г Мойсею: є коштовний дарунок в Моїй скарбниці, і це Субота, і її Я Continue Reading

Uncategorized «Осім хаїм!». Щороку працівники нашого Хеседу, крім соціальної роботи, проводять цілу низку творчих заходів. Оскільки в кожен проект вкладається душа (інакше ми не працюємо!), то за рік збирається вагомий і дуже цікавий за наповненням творчий доробок. Найбільш вдалі заходи ми намагаємось зафільмувати. Continue Reading

Uncategorized «Спасибі, ви зробили нам літо!» Так сказали учасники регіонального виїзду його організаторам. І нам було приємно чути слова вдячності. Програма виїзду була, як завжди, цікава й насичена. В перший день учасники заходу ознайомилися з Хеседом та його програмами, перезнайомилися між собою, взяли участь у бесіді Continue Reading

Uncategorized Чоловічий клуб В липні при нашому Хеседі розпочав діяти чоловічий клуб. В програмі роботи клубу – шахові і шашкові турніри, виїзди на пікніки на природу, посиденьки з єврейськими анекдотами, фотосправа, читання недільних розділів Тори, творчі майстерні, вивчення національних традицій і т. Continue Reading

Uncategorized Відвідайте наш музей! У Хмельницькому благодійному фонді «Хесед Бешт» діє оновлений музей «Простір благодійності». Він унікальний: аналогів йому в Україні нема, а в світі функціонує не більше десятка подібних музеїв. Щоб повністю оформити експозицію, знадобилося 5 років, та ідея створення музею виношувалась практично Continue Reading

Uncategorized Народження міста Хмельницький В музеї історії міста відкрилася виставка авторських робіт великого нашого друга, волонтера Хеседу, талановитого фотохудожника Леоніда Западенка. Це чудова нагода провести для наших клієнтів кілька цікавих екскурсій, адже значна частина експозиції висвітлює життя єврейської громади міста. Вчора відбувся перший похід Continue Reading

Uncategorized Майстер клас по розпису пряників Одного теплого літнього вечора клієнти ХБФ «Хесед Бешт» відвідали чудовий майстер клас по розпису пряників в затишному кафе «Еклер». Господиня кафе поділилася рецептом медових пряників, розповіла секрети виготовлення спеціальної глазурі для розпису. Наші клієнти отримали масу задоволення, проте найголовніше те, Continue Reading

Uncategorized Іврит оффлайн Онлайн-уроки – то лиш певний вихід із ситуації, до повноцінного навчання їм далеко. Це дуже відчувається в порівнянні. Наш Клуб розмовного івриту знову повернувся до уроків оффлайн, і сподіваємось, що успіхи в освоєнні непростої мови іврит будуть більш відчутними. Заняття Continue Reading

Uncategorized Концерт класичної музики В концерт-холлі центру соціальної допомоги ХБФ «Хесед Бешт» відбувся чудовий концерт живої класичної музики для учасників общинних програм, а також студентів та батьків. Концерт підготували та провели викладачі класу фагота Хмельницького музичного коледжу ім. В. Заремби Вадим Тукало і Тетяна Continue Reading

Uncategorized Профорієнтаційна програма для підлітків «Майбутня професія»! Центр професійного та особистісного розвитку спільно з Хмельницьким благодійним фондом «Хесед Бешт» та на його базі створили унікальну програму для Ваших дітей! Протягом місяця підлітки матимуть можливість відвідувати екскурсії у різноманітні установи міста, щоб дізнатися, якими є різні професії з Continue Reading

Uncategorized Пікнік – це радість спілкування Чому нас так манить природа? Мабуть, тому, що людина – також творіння природи, невіддільна її часточка. Навіть кілька годин, проведених в лісі чи біля річки, дають силу, енергію, зміцнюють здоров’я, очищають думки і заряджають позитивом. Вчора ми знову зібрали на Continue Reading

Uncategorized Нова спеціальність – новий напрям у житті! Завдяки Центру професійного та особистісного розвитку на базі Хмельницького БФ Хесед Бешт, члени іудейської громади багатьох регіонів України мають можливість змінювати вектор своєї кар’єри та розвиватися в улюбленій справі! Ми вітаємо члена Рівненської єврейської громади Лисак Ірину із закінченням курсів Continue Reading

Uncategorized Книга доброти Не так краса, як доброта врятує світ. Відтепер у нашому Хеседі всі благородні вчинки будуть взяті на облік та записані в Книгу Доброти, яка, сподіваємось, стане справжнім підручником з виховання любові до ближнього, уважності, і прагнення допомогти у великих чи Continue Reading

Uncategorized День сім’ї У вихідний ми знову вийшли на роботу, на цей раз в супроводі своїх рідних: щоб показати їм, де ми працюємо, в якому оточенні, в яких умовах і чим конкретно займаємось. А колектив познайомився з сім’ями своїх колег. Заочно ми знали Continue Reading

Uncategorized Пікнік біля озера Природа у нас, мабуть, не гірша, ніж у Швейцарії. Тому кожен вихід на зелене привілля – це відпочинок, відхід від буденності, це тихе свято для душі. За тих кілька годин, що ми провели біля озера в Гречанах, ми, образно кажучи, Continue Reading

Uncategorized Модельні стрижки – безкоштовно! Одна з послуг фонду «Хесед Бешт» клієнтам – безкоштовні стрижки в рамках проекту «Взаємодія». Спочатку наші підопічні дещо підозріло ставилися до пропозиції, але ті, хто подолали свої побоювання, вже віддавна стали постійними клієнтами хмельницького салону «Шарм». Перукарі не просто виконують Continue Reading