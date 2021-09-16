Ігор Олександрович РАТУШНИЙ

Він – наш незмінний директор. 22 роки тому заснував Хесед і вивів його на вершину соціальної служби. Його професіоналізм вище всіх похвал, а голова – невтомний генератор плідних ідей, які випереджають час. З повним правом ми можемо назвати Ігоря Олександровича ще й мудрим педагогом і психологом. Він підтримує нас і навчає, виховує і спрямовує наші зусилля в правильне русло. Завдяки йому наша робота не показушна, а реальна. Жоден наш працівник не вживає висловів «не можу», «не вийде»; ми не вимірюємо роботу невдачами. Ігор Ратушний має заслуги перед державою: йому присвоєно звання Заслуженого працівника соціальної сфери України.
Працівники фонду «Хесед Бешт» дякують своєму мудрому наставнику за теплу, цікаву і творчу атмосферу, за радість трудитися в дружному, згуртованому, позбавленому інтриг і заздрощів колективі.