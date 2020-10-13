І знову посиділки в кафе

Серед безлічі заходів, які ми проводили до свята Суккот, особливою прихильністю наших клієнтів користувалися посиділки в кафе. Камерна обстановка, затишок, тепла атмосфера, красива сервіровка і подача страв, – все це налаштовувало на дружню розмову в колі давніх знайомих (котрі бачилися з початком карантину лиш на екранах гаджетів під час онлайн-заходів).

Основною темою розмови в кафе «Вілла Роза» 7 і 9 жовтня було свято Суккот: що означають чотири рослини «арба’а мінім» в букеті свята, чому потрібно відвідувати синагогу, навіщо так багато часу приділяється молитвам, що таке свята Ошана Раба, Шміні Ацерет і Сімхат Тора і що потрібно робити в ці дні. Демонстрували свої знання в основному наші гості, а менеджери фонду «Хесед Бешт» лиш поправляли і доповнювали їхні відповіді.

А потім були смачна трапеза, веселі жарти, майси, анекдоти. Ми чудово відсвяткували Суккот і з користю та приємністю провели час.