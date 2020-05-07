І запалали багаття…







Лаг-Баомер – чудове єврейське свято, яке дуже полюбилося дорослим і дітворі, адже в цей день прийнято влаштовувати пікніки та інші розваги, а в окремих громадах – навіть дитячі паради. Як правило, в цей день палять багаття та стріляють із лука. У цьому році Лаг-Баомер святкується 12 травня. Це 33-й день відрахунку Омера, починаючи з другого дня Песаха.

Зараз у рамках підготовки до цього свята відбувається регіональний майстер-клас серед дітвори, який організувала менеджер Рівненського представництва ХБФ «Хесед Бешт» Ірина Гутник.

Цікава історія свята. Раббі Шимон Бар Йохай, який жив у другому столітті нашої ери, був автором книги «Зоар» – основної праці Каббали. День своєї смерті Рашбі заповів своїм учням відзначати як день великої радості. І хасидські мудреці кажуть, що так і має бути, оскільки всі плоди духовного служіння великого раббі досягли того дня остаточної досконалості і закінченості.

Цей день пов’язаний з іще однією радісною подією: в Талмуді розповідається, що впродовж кількох тижнів між святами Песах і Шавуот виникла епідемія і забрала життя 24 тисяч учнів раббі Аківи. Це було покарання за те, що вони не виявляли належної поваги один одному. В Лаг-Баомер смерті припинилися, тому ще однією темою цього дня є Аават-Ісраель – обов’язок любити і поважати свого ближнього.

В день своєї кончини Рашбі відкрив своїм учням таємниці створення світу, від чого його дім наповнився яскравим світлом. Саме в пам’ять про цей момент в Лаг-Баомер палять багаття.

В своїх творчих роботах учасники майстер-класу відобразили, як вони розуміють свято Лаг-Баомер. Ось так змістовно проводить свій час дітвора: і творить, і нові знання здобуває.