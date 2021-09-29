ГУТНИК ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Ирина Александровна Гутник работает в Ровенском представительстве Хеседа на должности менеджера по культурно-просветительской работе. На нее возложены многочисленные обязанности: работа с детьми, общинные программы, культурно-просветительская деятельность, волонтёрство, создание новых проектов и написание грантов. В этом году в Ровенском представительстве ХБФ «Хесед Бешт», благодаря выигранному гранту, функционирует проект AJT Junior, программа неформального образования для детей 7-12 лет. В настоящее время ей поручено внедрение в жизнь в Ровенском регионе новой технологической программы «Давай подключимся».

Не может не восхищать, то, что при таком объеме и разноплановости обязанностей, успешно с ними справляется, к их выполнению относится ответственно и креативно, не жалея для этого ни сил, ни времени.

И именно потому, что она столько тепла своего сердца отдает людям, люди относятся к ней с большим уважением и симпатией

В её голове постоянно рождаются новые идеи.

Невозможно перечислить сколько мероприятий с детьми, с пожилыми клиентами, с волонтёрами Ирина Александровна провела за те два года, что начала работу на своей должности. Но любой может прочитать репортаж о них на страничке Ровенского представительства Хеседа, так как Ирина Александровна стала ещё и блогером, и летописцем. Она сама пишет текст, сама проводит видео и фотосъемку. И эти ее посты всегда несут полезную информацию, они увлекательны и интересны.

Ирина Александровна прекрасный знаток еврейской истории, традиции и культуры. Своими знаниями делится с людьми разных возрастов. Еще она владеет ивритом, всегда выступает переводчиком, когда приезжают гости из Израиля, а также ведёт курсы разговорного иврита.

Нельзя не упомянуть здесь и о том, что с её лёгкой руки в Ровенском представительстве возникла и продолжает функционировать “Школа выпечки хал”. Теперь их умеет делать не только Ирина Александровна, но и многие волонтёры, и даже дети постарше. И каждую пятницу наши пожилые клиенты, бабушки и дедушки, получают к шаббату свежеиспечённые, пышные, вкусные халы, которые им доставляют волонтёры, и это – просто прекрасно.