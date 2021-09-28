Гречаник Микола Васильович

Водій автотранспортного засобу.
Один мудрець зауважив: «Усе найцінніше вимагає часу». Варто усвідомлювати, що потрібно провести за кермом певний час, щоб стати справжнім професіоналом. В хеседі таким є Микола. 22 роки за кермом буса, завжди привітний, усміхнений, надійний. Кожна поїздка з Миколою починається зі слів: «Вас вітає екіпаж…», і в якому ти не був би настрої, на душі стає приємніше. І ти відчуваєш спокій, тому що за кермом надійна, відповідальна людина. За всі роки роботи, він став повноправним представником усіх програм фонду, особливо в регіонах. За будь-яких погодних умов Коля завжди вчасно доставить благодійну допомогу клієнтам у самі віддалені міста. Ще й поспілкується з ними, розповість про заходи в хеседі, своїм гумором підніме їм настрій. Мабуть, не дарма День автомобіліста в календарі завжди поряд з Днем працівника соціальної сфери.
У Миколи так багато талантів: майстер на всі руки, артист, співак, гуморист, танцюрист. З ним завжди весело і цікаво. Він чудовий товариш, який не чекає, щоб його просили, а сам пропонує свою допомогу. Те, що Микола робить для людей, залишиться в них на довгі роки, як і вдячність за майстерність та повагу.