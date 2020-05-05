Готуємось до нових зустрічей

Радість не вічна, але й сум не безконечний, – каже народна мудрість. От-от кануть в Лету печалі карантину, і наш Хесед знову радо розчинить двері для усіх клієнтів. На них чекає приємна несподіванка: оновлена екологічна зона. Ось як умілі майстрині під час карантину розмалювали паркан. Тут і квіти, і виноград, чисто тобі райські кущі. А ще працівники Хеседу привели в порядок мініатюрний город, на грядках зійшли редиска, огірочки, петрушка, цибулька. Краса!
Уявіть собі, як приємно буде нашим клієнтам пограти, скажімо, в шахи на свіжому повітрі, погомоніти серед цієї краси про життя-буття або засмажити на мангалі шматок м’яса. Коли око ваблять барвисті візерунки, ніздрі лоскоче приємний аромат щойно засмаженого шашлика, а огірочок з грядки тут же нарізається в салат, то що це, як не місце для чудового пікніка?
Отож незабаром зустрінемося, посвяткуємо, вдаримо лихом об землю!