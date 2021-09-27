Горберг Зіновій Львович

Зіновій Львович займає посаду інженера з охорони праці.

Зіновій – є надійним тилом усього колективу ХБФ «Хесед Бешт».

Розробка документації з техніки безпеки, пожежної та електро безпеки, охорони та гігієни праці, проведення інструктажу працівникам фонду – це далеко неповний перелік робіт, які здійснює Зіновій.

Принцип його роботи – краще попередити аніж ліквідовувати наслідки. Саме від професіоналізму Зіновія Львовича залежить захищеність та працездатність кожного окремо взятого працівника фонду, що особливо важливо в період пандемії.

Зіновій дійсно фахівець своєї справи. Всі ми цінуємо його готовність прийти на допомогу. До кожного завдання він відноситься з особливою відповідальністю, роботу виконує ефективно, старанно, звертає увагу на деталі. Його спілкування з клієнтами завжди змістовне і, як наслідок, люди діляться з ним своїми проблемами, які він своєчасно передає в кураторську службу.

Зіновій дуже творча людина. Він і прийшов в хесед спочатку як учасник танцювального колективу «Золоті роки», виступи якого завжди створюють позитивну атмосферу, яка так необхідна усім нам.