Сьогодні все прогресивне людство планети відзначає Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Це набатна дата. Людство мусить не просто знати про масове знищення євреїв у роки Другої світової війни, воно повинне вивчити і засвоїти цей трагічний урок. Адже історія має здатність повторюватися, і вже, дивись, на зміну німецькому фашизму прийшов рашизм – таке ж саме зло. Українців зараз, як і євреїв тоді, також знищують за національною ознакою…

Мітинг-реквієм пам’яті жертв Голокосту сьогодні відбувся і біля пам’ятного знака на місці колишнього проскурівського єврейського гетто. Хмельничани вшанували світлу пам’ять замордованих, схилили голови в щирій молитві, яку прочитав рабин іудейськї релігійної громади Хмельницької області Йосеф Тейтельбаум.

На мітингу виступили заступник голови обласної ради Валентин Соколюк, заступник міського голови Михайло Кривак. Гіркотою від того, що подібні жахіття повторюються в сучасних реаліях, були пронизані виступи наших клієнтів, котрі пережили Голокост: Сусанни Кац, Юхима Думера і Леоніда Підлісного. Від імені молодого покоління, яке має підхопити естафету пам’яті, виступив Олександр Варфоломєєв.

А потім ми прочитали поминальну молитву Кадиш в присутності міньяну на Меморіалі пам’яті жертв місці Голокосту. Там, у лезневському яру, в роки війни були розстріляні в’язні проскурівського гетто.

Всього на Хмельниччині від рук німецьких катів загинули 153 тисячі невинних жертв.

Ми пам’ятаємо…