ГЕТМАНЮК ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Серед обличь Хеседу особливе місце займають ті, хто складає майбутнє організації. Молодість! Молодість! Хай ми не завжди розуміємо вас, але ваш креатив, нестандартний підхід у вирішенні завдань, творчий потенціал вселяє впевненість, що у фонду є майбутнє. Одним з таких є Павло Гетманюк. Отримавши чудову освіту, він реалізує свої знання, працюючи викладачем Комп’ютерного класу в Общинному центрі. Сучасний світ змінюється, розвивається, стає більш інформаційним, ставить свої вимоги перед суспільством: а саме вміння працювати з девайсами. Надійним помічником в цьому для наших клієнтів став Павло. Він відмінно організовує та проводить заняття, з ним завжди цікаво. Після навчання на курсах слухачі, які їх закінчили, з комп’ютерними гаджетами та ПК перейшли практично на « ти».
Павло бере активну участь у суспільному житті Хеседа. Він скромний та простий у спілкуванні, товариський, завжди готовий прийти на допомогу.