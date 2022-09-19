Газета «Шалом алейхем!»

Щороку до дня народження ХБФ «Хесед Бешт» фонд випускає на паперовому носії газету «Шалом алейхем!» (в перекладі «Мир вам!» – актуально, як ніколи). Цей рік також не став винятком. І ось свіжий номер нашого літопису перед святкуванням 23-річчя Хеседу знову отримують читачі, переважно – клієнти фонду.
На сторінках часопису – наш доробок за рік. Він настільки вагомий, що значна частина матеріалу не вмістилася на шпальти. Ми подбали про те, щоб газету отримали всі наші клієнти, навіть у найбільшій глибинці.