Галина Львівна Гільберг

Не місце красить людину, а людина – місце. Посада Галини – менеджер по роботі з клієнтами, і вона не вимагає якоїсь творчості. Тим не менше, вміння креативно підійти до розв’язання будь-якого питання, участь в різних концертах та проектах в якості організаторки, ведучої, співачки і танцюристки додають нашій Галинці особливого шарму. Її дуже полюбили клієнти. Бо, крім вищесказаного, вона ввічлива, тактовна та привітна, знайде для кожного потрібні слова підтримки, добру пораду. Маючи 9 років стажу роботи в Хеседі, знаючи усі ділянки, вона охоче допомагає і своїм колегам.
Галина є ініціаторкою численних хеседівських програм та проектів. Зокрема, надзвичайно цікаві та актуальні культурно-просвітницькі проекти «Життя чудових людей» та «Батьки і діти», створені у співавторстві з Анатолієм Музикою, були прийняті на «ура» в усіх регіонах Хеседу. А проекти «Життєлюб» та «Теплий Дім» під керівництвом Галини, працювали на згуртування єврейської громади та подолання соціальної ізоляції людей золотого віку.
Галина красива не тільки зовні. Вона має золоте серце, талант психолога і є душею колективу.