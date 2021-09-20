Галина Іванівна СКРИПНИК

Якщо ми кажемо, що кожний працівник фонду – це його обличчя, про Галину з впевненістю можна сказати: вона голос Хеседу. Її виступи на культурно-просвітницьких заходах, на радіо та телебаченні настільки змістовні та фахові, що нікого не залишають байдужими. Статті, газети, Штетли доносять до людей інформацію про діяльність фонду, його плани, досягнення, про людей, які творять добро, про благодійність.

Нечасто можна зустріти людину, в якій гармонійно поєднуються талант журналіста і менеджера, літописця та PR–менеджера, поета та викладача, кулінара і лектора. А у нашому фонді така є – це Галина. Як часто, затамувавши подих, люди слухають її розповіді про Голокост! Її неповторні екскурсії по музеях Хеседу та Проскуровом єврейським запам’ятовуються надовго. А ще вона викладає іврит, проводить Шабати – обов’язково з халами, які сама випікає. До неї тягнуться люди, тому що і сама Галина, і її дії цілковито відповідають вислову: «Задача людини в світі – так впливати на інших, щоб і вони знаходили своє коріння (віру), стовбур і гілки (Тору і добрі справи) і приносили плоди – несли добро іншим людям» (Рабі Давид-Шрага Полтер “Прислуховуючись до уроків життя ”).

Галина Скрипник – доброзичлива, інтелігентна, комунікабельна людина, з якою завжди цікаво та комфортно.