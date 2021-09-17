ФОНД «ХЕСЕД БЕШТ» СВЯТКУЄ ІМЕНИНИ

Вересень – особливий місяць для єврейського народу. Ранньої осені ми відзначаємо важливі свята Рош а-Шана, Судний день та Сукот. А клієнти Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт» святкують ще одну важливу дату: день народження свого Хеседу.

16 вересня нам виповнилося 22 роки. Це – роки становлення, неспокою, творчого горіння. Бо хоч фонд створений в першу чергу для розв’язання матеріальних проблем людей, які постраждали від нацизму в роки Другої світової війни, він узяв на себе ще одну важливу місію: відродити єврейство в своєму регіоні. І нам це вдалося! А з часом наш фонд узяв опіку над єврейськими общинами Тернопільщини, Рівненщини і Волині.

Мабуть, нема в західному регіоні держави людини, котра б не чула про широку діяльність нашого Хеседу. Ми освоїли 157 видів соціальних послуг, серед яких – допомога ліками, фінансова підтримка при медичних операціях, придбання одягу, взуття, ковдр, продуктів харчування, оплата комунальних послуг, ремонти житла, придбання складної побутової техніки, гаряче харчування, програма «Банківська картка»… Проте наші здобутки на цьому не вичерпуються. Клієнти Хеседу отримують не лише матеріальні блага, а дещо незмірно більше. Це любов і шанобливе ставлення, це задоволення духовних і культурних потреб. Особливо полюбилися нашим клієнтам історико-культурні та духовно-просвітницькі програми: екскурсії, концерти, відзначення єврейських, державних свят і пам’ятних дат, різноманітні проекти, серед яких волонтерські і літературно-видавничі проекти, а також комунікативний проект «Давай підключимось!», всеосяжна допомога сім’ям та дітям, мистецькі й кулінарні майстер-класи, юридична допомога, медичні консультації, кіноперегляди, музичні вітальні, клуби за інтересами…

Скажемо одразу: нам пощастило з керівником. Усі 22 роки фонд «Хесед Бешт» очолює Заслужений працівник соціальної сфери України Ігор Олександрович Ратушний. Це не тільки талановитий організатор та міцний господарник. В першу чергу він – людина творча, переповнена цікавими ідеями, втілення яких в життя незмінно приводить до нових успіхів. І навіть в карантин та повний локдаун він вишукав можливість, аби робота Хеседу та його регіональних представництв кипіла. Тоді особливого поширення набули волонтерські програми: доставка нашим клієнтам старшого віку та маломобільним ліків, продуктів харчування, гарячих обідів, захисних масок, санітарно-гігієнічних засобів… Всі менеджери освоїли роботу в Зумі, понад сотня клієнтів віку 67+ отримала безкоштовно смартфони, щоб брати участь у цікавих онлайн-програмах Хеседу, щоб не втрачати зв’язку з общиною.

Хтось із мудрих сказав: легко любити людство в цілому, але дуже важко – конкретну людину. Велике і чуле серце має битися в грудях, щоб у ньому знайшлося місце для кожного клієнта. Такий комплімент ми можемо зробити всім нашим працівникам. Байдужі і випадкові у нас не затримуються. Тому-то «Хесед Бешт» має гарну славу не лише в нашій області, а й на обширах держави.

Одразу скажемо: ми працюємо не заради слави чи відомості. Дарувати так само приємно, як і отримувати дарунки. Для нас достатньо вдячності наших клієнтів і усвідомлення того, що ми причетні до творення благих справ, до примноження добра на Землі.