Фандрайзингова компанія

Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт» організовує фандрайзингову компанію, щодо збору коштів для переселенців, які постраждали внаслідок військових дій на території України. В сьогоднішніх реаліях важлива будь-яка допомога для людей, які вимушено покинули свої домівки та виїхали за межі своїх регіонів. Потреби у всіх різні від простих побутових речей до справжньої психологічної підтримки спеціалістів. Основною ціллю нашого проекту «Підтримка переселенців» полягає в наданні швидкої та оперативної допомоги постраждалим під час військових дій. Усі охочі приєднатися до збору коштів переходьте за посиланням:
Дана ссилка є максимально інформативною, щодо цілей нашої програми по збору коштів та захищеною, щодо 100% перерахування коштів саме на наш рахунок, завдяки нашому партнеру міжнародній франдайзинговій платформі Kind Challenge. Разом ми сильні, наша сила в допомозі тим, хто цього найбільше зараз потребує. Перемога за нами!!!