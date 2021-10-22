Еврейский дворик

По нынешним временам – это уже достопримечательность. Но ничто так точно не передает дух старого Проскурова, как украшенные лепниной дома с облетевшей штукатуркой, как паутинки бельевых веревок с древними серыми прищепками, как тропинки в траве разной кривизны, лестнички и разновысокие шаткие ступеньки! Это так мило, так ностальгически трогает душу!

И уже воображаешь, как из окна выглянула Роза и кричит Басе: «Выходи во двор, попробуешь мою фаршированную шейку. Это что-нибудь особенного!». Вот на колченогий дощатый стол посреди двора Роза торжественно водружает блюдо с шейкой, Циля – форшмак, Бася – флуден, а Песя – блюдце с только что сваренным вареньем. И в воздухе витает неповторимый аромат, и раздувают ноздри вечно голодные дворовые коты… А потом подтягиваются мужчины, завязывается неспешная беседа.

Ушел… ушел этот неповторимый колорит вместе с его жителями. Исчезли кованые ворота, отлетает лепнина и другие богатые украшения, пообветшали дома (те, что уцелели), исчезли печные трубы, потрескался асфальт… Новое неизбежно вытесняет старое. Растет, хорошеет город!

…Только почему так щемит душа?

Продолжая цикл «Осим хаим!» (Наслаждаемся жизнью!»), наш фонд создал фильм «Еврейский дворик». Посмотрите, не пожалейте нескольких минут, чтоб погрузиться хоть на мгновение в ту особую атмосферу. Приятного просмотра!