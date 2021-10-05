Елена Владимировна СЕНЫК

Куратор Елена Сенык работает в Тернопольском региональном представительстве ХБФ «Хесед Бешт» с марта 2000 года, то есть со дня его основания. За годы плодотворного служения на благо еврейской общины Тернопольщины ей были доверены самые ответственные участки: программы «Питание», «Банковская карта», «Уход на дому», с реализацией которых она успешно справляется.

Елена – профессионал, эрудированный, доброжелательный человек, за ее плечами два высших образования: техническое и юридическое. Каждого пришедшего в офис посетителя, будь то сотрудник, соцработник или клиент, Лена встречает добрым словом, всегда готова внимательно выслушать и помочь. Она знает всех наших подопечных и старается быть в курсе их проблем, поэтому заслуженно пользуется авторитетом и уважением. Как хорошо, что в нашем маленьком коллективе есть такой человек: деятельный, порядочный, отзывчивый и скромный!