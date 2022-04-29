Екскурсія, концерт і спілкування

Вимушені переселенці – це ще одна категорія, роботі з якою ми приділяємо величезну увагу. Вчора ми відвідали ту частину біженців, котрі поселені у відпочинковому комплексі «Ягода-малина» с. Головчинці. Їм там добре – є повний комфорт, повноцінне триразове харчування, навколо тиша і чудова природа. Але сумно. А розваг, окрім телевізора та спілкування, ніяких. Та й коли збираються разом, розмови точаться навколо пережитого: страшні спогади від війни ще довго не зітруться з пам’яті.

Ми приїхали з приємним візитом. По-перше, задовольнили їхні потреби у тих чи інших речах. По-друге, завезли їх на екскурсію у Меджибіж на могилу праведника Бааль Шем Това та показали святі місця цього колишнього єврейського містечка. Для переважної більшості саме містечко, яке стало всесвітньо відомим завдяки тому, що там жив, працював і заснував вчення про хасидизм, стало великим відкриттям.

А потім був концерт. Спочатку з програмою бардівської і єврейської пісні виступили наші менеджери Галина Гільберг та Анатолій Музика, далі ми показали в запису фрагмент фільму про наш танцювальний колектив «Золоті роки». А закінчив концерт один з переселенців з Луганська Ігор Запрудський, який дуже майстерно виконав дві пісні, акомпануючи собі на гітарі. І зірвав шквал оплесків. Не менш сердечними аплодисментами глядачі підтримали і наших артистів. А нам було приємно від того, що ми хоч трішки розважили їх та відволікли від суворої реальності.

Ми поспілкувалися з людьми, як могли, втішали й заспокоювали. Бо в кожних очах читали німе запитання – що чекає попереду?

Бажаємо їм якнайшвидше повернутися додому у вцілілі або відремонтовані (чи відбудовані) оселі, на рідну землю, очищену від чужинців та полишеної ними скверни.