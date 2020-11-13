Екопроект Денного центру









Щоб урізноманітнити і прикрасити життя наших старших клієнтів під час карантину, ХБФ «Хесед Бешт» запровадив новий цікавий проект: запропонував їм зайнятися кімнатним квітникарством.

Спеціалісти фонду придбали красиві екзотичні квіти (орхідея в асортименті, драцена, антуріум, гузманія і багато інших), горщики для пересадки, спеціальний грунт, підготували інструкцію по догляду та розвезли це в усі регіони нашого Хеседу тим членам Денного центру, які люблять квіти і природу.

Учасники проекту повинні красиво розмалювати горщики, доглядати за рослинками, а коли вони розростуться, поділитися відсадками з іншими членами хеседівської сім’ї.

Ми й не очікували, що ця ідея так прийдеться до душі нашим клієнтам: вони сприйняли її з великим захопленням. Що ж, тим більше приємно, коли життя на карантині набуває нових барв!