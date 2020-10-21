Душевно і по-сімейному

Особливо затишним і приємним був Шабат, який ми провели 16 жовтня у нашому Центрі соціального захисту. Живе спілкування, весела музика й пісні, смачні страви, притчі, шабатні історії, – все це додало гарного настрою і сердечності нашому заходу. Мабуть, кожен із нас дуже гостро відчув, як людям бракує таких душевних зібрань.
Ми зустріли Царицю Суботу урочисто, з дотриманням усіх правил Шабата і, звісно ж, із дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. Чудово провели час, заодно й повчили молодших клієнтів Хеседу, як зробити Шабат кашерним і веселим. Сподіваємось, знання підуть їм на користь, вони понесуть їх в свої сім’ї, щоб ніколи не переривалася чудова традиція святкувати Суботу, перетворити її в острівець відпочинку, день «во славу Всевишнього».