Uncategorized Святкуємо Пурім! Навіть у цих складних воєнних умовах ми не забуваємо про єврейські традиції. Сьогодні – велике свято Пурім. В цей час воно особливо символічне, тому в кількох словах нагадаємо його історію. …Перський цар Ахашверош стратив за непослух свою дружину, а натомість Continue Reading

Uncategorized Наша професія – добрі справи! У ці буремні дні працівники Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт» напружено працюють і роблять вагомий внесок в наближення перемоги. Наш фронт – благодіяння, добрі справи ми робимо професійно і з задоволенням. Вчора в честь великого єврейського свята Пурім ми передали Continue Reading

Uncategorized Зі святом! Continue Reading

Uncategorized Дорогі друзі! У нас – війна, повномасштабна і жорстока. Здавалося б, у такі моменти не до святкувань… Але Пурім – торжество особливе. Це свято чудес, дивовижного позбавлення від ворогів, порятунку від напасті. І хто знає, можливо, Всевишній приберігає для української багатостраждальної землі Continue Reading

Uncategorized Робимо все для перемоги! Біда одна не йде, а другу за собою веде. Ця народна мудрість справдилася в повній мірі. Україна ще не здолала коронавірус, як зазнала куди грізнішого лиха. В мирну країну прийшла війна, жорстока й кровопролитна. Але наш Хесед знов на передньому Continue Reading

Uncategorized Аптечки екстреної медичної допомоги Аптечки екстреної медичної допомоги Здоров'я - понад усе, про нього слід піклуватися в будь-яких обставинах. Саме тому благодійний фонд «Хесед Бешт» організував для всіх регіональних представництв створення та поновлення аптечок екстреної медичної допомоги. До питання збору медикаментів поставились з надзвичайною відповідальністю. Continue Reading

Uncategorized Історія, до якої можна доторкнутися ХБФ «Хесед Бешт» пов’язує плідна співпраця з територіальними громадами області. Шляхи історії об’єднали долі єврейського і українського народів, тісно переплели їх. Останнім часом керівництво громад звертається до нас по допомогу в створенні краєзнавчих музеїв, а ми охоче допомагаємо матеріалами. Деражня Continue Reading

Uncategorized ЄВРЕЙСЬКІ ПОГРОМИ: ВЕЛИКИЙ СОРОМ ЛЮДСТВА Сьогодні ми перегорнули ще одну трагічну сторінку історії єврейського народу та історії нашого міста. 15 лютого 2022 р. виповнилося 103 роки події, яка в історичній літературі отримала назву «Проскурівська кривава баня». Червона зона карантину внесла свої корективи в сьогоднішній захід: згідно Continue Reading

Uncategorized Книга «Дварім» - учасникам Мідраш-кафе Не по своїй волі євреї на довгі роки були відірвані від величної духовної спадщини предків. Тому можна зрозуміти їхній потяг до незгасимого світла Тори. Йдучи назустріч побажанням клієнтів, кілька років тому ми заснували в Хеседі клуб «Мідраш-кафе». Його учасники збираються Continue Reading

Uncategorized Розширюємо горизонти знань Щороку Хесед втілює в життя цілу низку цікавих програм. Проект «Давай підключимось!» - один з найбільш вдалих. Його учасниками стали понад 100 чоловік золотого віку (67+) в усіх регіональних представництвах фонду «Хесед Бешт». Вони при сприянні Джойнта безкоштовно отримали смартфони, Continue Reading

Uncategorized З турботою про здоров’я У ці дні Хесед в рамках програми «Зимова допомога» видає клієнтам жіночі теплі рейтузи та чоловічу білизну – речі, погодьтеся, не зайві в будь-чийому гардеробі. Всього придбано 314 комплектів термобілизни. Ця допомога передбачена для клієнтів усіх регіональних представництв фонду «Хесед Continue Reading

Uncategorized Лауреати Премії родини Флаксембергів Існує така притча. Стоїть черга в рай. Першим підходить до воріт знавець Тори. Сторожа не пропускає, каже: «Не поспішай, треба перевірити, чи щиро і без фальші ти вивчав Тору». За ним підходить праведник. І його не пропустили, сказавши: «Зачекай, ми Continue Reading

Uncategorized Вікопомна дата Хоч Друга світова війна відходить все далі й далі, її криваві злочини ніколи не зітруться з нашої пам’яті. У набатну дату 27 січня все прогресивне людство планети відзначає Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. А ми розпочали вшанування світлої пам’яті загиблих Continue Reading

Uncategorized Іврит з нуля Обдзвонюючи клієнтів з метою визначення їхніх потреб, ми з’ясували, що значна частина їх бажає вивчати іврит. У нас діє ульпан, але група працює більше року, досягла певного рівня знань, і вводити в неї нових учасників недоцільно. Тому ми створюємо нову Continue Reading

Uncategorized Шабат шалом! В Мідраші розповідається, що всьому сущому на землі і навіть дням тижня Творець підібрав пару: неділя з’єдналася з понеділком, вівторок з середою, а четвер з п’ятницею. І коли субота поскаржилася Всевишньому, що вона залишилася одна, він сказав, що її парою Continue Reading

Uncategorized Новий рік… дерев! Так, є таке свято! Воно - без шампанського і олів’є, але не менш веселе. В Ізраїлі цей день (15 швата за єврейським календарем) ознаменовується масовим висаджуванням дерев в лісах, парках, скверах. На плантації ізраїльтяни приїжджають цілими сім’ями, і так зворушливо Continue Reading

Uncategorized Мідраш-кафе знову працює! Єврейські мудреці говорять, що вивчення Тори рівноцінне виконанню всіх заповідей. Чому так? Все просто: вивчення Тори призводить до виконання всіх інших заповідей. Тора є мудрістю Всевишнього, тому її вивчення – це можливість доторкнутися через Божественну мудрість до самого Творця. Обов’язок Continue Reading

Uncategorized Коли праця лікує Саме так: посильна праця має терапевтичний ефект. Вона відволікає від тривожних думок, рятує від депресії, а коли має стосунок до творчості, то приносить ще й неабияке задоволення. Пам’ятаючи це, ми започаткували в нашому Хеседі новий проект під назвою «Трудотерапія». Для Continue Reading

Uncategorized Вітаємо колегу! Приємно, коли Новий рік починається з хороших новин. Сьогодні ми радіємо за свого керівника, директора Хмельницького благодійного фонду “Хесед Бешт” Ігоря Олександровича Ратушного, який отримав почесну відзнаку “За заслуги перед Хмельниччиною”. Відповідне розпорядження 30 грудня підписав голова Хмельницької облдержадміністрації Сергій Гамалій. Нагороду Continue Reading

Uncategorized Всех наших друзей в разных странах и континентах, - поздравлям с Новым годом! Всех моих друзей в разных странах и континентах, - поздравляю с Новым годом! Не хочу подводить итоги году уходящему, давайте подумаем о годе наступающем. Надеюсь , что есть влияние массовой позитивной энергии - и тогда все наши обычные и довольно стандартные пожелания к Continue Reading

Uncategorized Один день Хануки Ханука! Она всегда радует, удивляет, умиляет! Конечно же, карантин ограничивает наши возможности, ведь мы не можем устраивать массовые мероприятия. Но делаем то, что в наших силах, чтобы клиенты почувствовали праздник. Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с нашей работой за один ханукальный Continue Reading

Uncategorized Зустріч з мистецтвом 25 клієнтів Хеседу та соціальних працівників у вихідний побували в обласному муздрамтеатрі на спектаклі «Тев’є-Тевель». Цю геніальну виставу хочеться дивитися ще і ще. Класика, і цим усе сказано! Акторам вдалося створити колоритні та мудрі образи головних героїв, дуже точно передати Continue Reading

Uncategorized Ханука розпочалася з чудес! Жодного дня без добрих справ – за таким принципом працює наш Хесед. У ханукальні дні клієнти Хеседу щодня отримують свіжі, ще теплі пончики. А в понеділок, у перший день Хануки, значна частина наших підопічних отримала до пончиків гарячий бульйон з Continue Reading

Uncategorized Хаг Ханука самэах! Ханука, милая Ханука, светлая и радостная! Как же мы ждали этот праздник свечей, домашнего уюта, сладких пончиков и победы добра над злом! Потому что верим: он принесет нам много счастья и исполнения желаний!Весёлой и доброй Хануки вам, друзья! Желаем мира Continue Reading

Uncategorized Мікрозелень Щоб підтримати імунітет 50 учасникам Денного центру (а все це люди старшого віку) Хесед видав набори мікрозелені. Важко переоцінити користь зелених паростків. Пробуджене зерно містить найбільшу за весь період вегетації концентрацію вітамінів і мікроелементів, необхідних для енергії росту. Найперше – Continue Reading

Uncategorized Зимова допомога Хмельницький і регіони. В рамках зимової допомоги клієнти Хеседу отримують у ці дні кімнатні тапочки, зимове взуття, теплі куртки (все це закуповувалось для чоловіків і жінок), а також ковдри, набори постільної білизни та рушників. А наша клієнтка Белла Качко також Continue Reading

Uncategorized Смачне заохочення Найбільш активні учасники проекту «Давай підключимось!» отримали смачне заохочення – посилки з фруктами, що ростуть на Святій землі та в інших теплих країнах. Серед них – гранати, лимони, Continue Reading

Uncategorized Разом веселіше! Проект «Давай підключимось!» згуртовує навколо себе все більше прихильників. Кожна зустріч учасників проекту в Зумі стає справжньою подією. По-перше, вони пізнають щось нове, відчувають себе невіддільною частинкою єврейського народу та причетність до збереження національних традицій. По-друге, перезнайомилися і дуже гарно Continue Reading

Uncategorized Волонтерські проекти В умовах пандемії, коли наші клієнти змушені мінімізувати контакти, фонд «Хесед Бешт» робить усе можливе, щоб вимушена ізоляція не переросла в депресію. Ми спілкуємося з ними по телефону і в соцмережах, активізуємо роботу існуючих проектів, один з яких – волонтерський Continue Reading