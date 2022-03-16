Дорогі друзі!

У нас – війна, повномасштабна і жорстока. Здавалося б, у такі моменти не до святкувань… Але Пурім – торжество особливе. Це свято чудес, дивовижного позбавлення від ворогів, порятунку від напасті. І хто знає, можливо, Всевишній приберігає для української багатостраждальної землі ще одне диво, і «згинуть наші воріженьки, як роса на сонці»… Ми просимо Його про це у своїх щирих молитвах, благаємо, аби додав сили і моці нашим відважним захисникам, щоб припинив бомбардування та обстріли мирних міст і сіл.
Пурім крокує світом! І хай він у цьому році не обіцяє бути для нас таким веселим і світлим, як зазвичай, я бажаю усім нам якнайшвидшої ПЕРЕМОГИ, справжніх чудес, несхитної віри у Всевишнього, єдності і міцності духу. Як кажуть єврейські мудреці, думай добре – і буде добре!
З повагою – директор
ХБФ «Хесед Бешт»,
голова правління Хмельницької
іудейської релігійної громади Ігор РАТУШНИЙ