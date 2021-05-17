Дорогі друзі!

Сьогодні велике єврейське свято Шавуот. ХБФ «Хесед Бешт» від душі вітає вас та бажає міцного здоров’я, праведного й щасливого життя без ворогів та перешкод, щирих молитов і міцної віри, щедрих дарів природи і багатого стола, веселого настрою й любові. Пам’ятайте про важливі заповіді життя, майте високі цілі, творіть добрі справи, сійте навколо себе милосердя, благо і радість, бо саме це є головним покликанням Людини.
Хай щастя посміхається вашим родинам та нашому народу не тільки в свято, а завжди