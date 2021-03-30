Добродіяння зараховуються на небесах

Ми народжені для того, щоб бути корисними один одному. Допомога іншим є найвищим мірилом людської доброти. «Річки не п’ють свою воду, дерева не їдять своїх плодів, сонце не світить саме собі і квіти не пахнуть для себе. Життя для інших – це закон природи», – сказав хтось із мудрих.

Благодійник, який не побажав, щоб його знали, привіз у Хесед цілий мішок новеньких зимових дитячих курток. Близько двох десятків сімей отримали модельні обнови для своїх діток абсолютно безкоштовно!

Цар Шломо сказав: «У того, хто допомагає іншим, скрути не буде». Від душі зичимо нашому невідомому благодійнику великих успіхів у бізнесових справах. Добродіяння обов’язково зарахуються йому на небесах.