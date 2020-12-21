До побачення, Ханука!

«Прощання з Ханукою» – так називався наш тематичний онлайн-шабат від 18 грудня, який хмельницькі менеджери фонду провели для хмельничан – учасників груп «Шабат», «Іврит», «Община» та для тих клієнтів з усіх наших регіонів, хто підключився до нашого святкування. А таких було близько трьох десятків. З чудовим настроєм, піснями, псалмами і трапезою ми провели Хануку та зустріли шабат. Хай ми були по різні боки екранів, все ж було приємно зустріти наших давніх друзів, познайомитися з клієнтами з інших регіонів, відчути дух єднання і причетність до великого і достойного єврейського народу.
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