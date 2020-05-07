Для душевного чаювання

Більше чотирьох років члени клубу «Мандрагора», що діє при Тернопільському представництві БФ «Хесед Бешт», виготовляють під керівництвом менеджера Ірини Івшиної трав’яні чаї.

Виготовити такі чаї – справа дуже кропітка. Важливий кожен етап роботи. Спершу потрібно заготовити лікарські рослини в певні строки (сировину для чаїв заготовляють в лісі далеко від міста, тому продукція не лише смачна і вітамінна, а й екологічно чиста). Потім слід правильно висушити, аби максимально зберегти вітаміни та ароматичні речовини. Далі – виготовити збори та розфасувати їх в оригінальні пакетики. Але головне в цій справі – духовне підгрунтя. Відомий засновник хасидизму Бааль Шем Тов, як відомо, народився та практикував цілительство на Тернопільщині. Тож в основу фіточаїв травознаї з клубу «Мандрагора» заклали саме ті трави, якими Бешт лікував своїх пацієнтів.

– Ми подумали, з чим асоціюються у нас ті чи інші єврейські свята, – розповідає Ірина Івшина, – і розробили рецепти трав’яних зборів до кожного торжества. Рецептів розкривати не буду, це, так би мовити, наша маленька таємниця, але, скажімо, до свята Рош а-Шана ми додаємо до трав скоринки граната, сушені яблука; до рецепту чаю Суккот – скоринки лимону, до ханукального чаю додаємо корицю, апельсин. На Ту Бі-Шват ми готували зелені чаї з додаванням суданської троянди та липи. Зовсім недавно ми фасували чаї до свят Пурім і Песах. Пурімський чай – пряний, з вмістом імбиру і гвоздики, пасхальний – квітковий, з жасмином, материнкою і пелюстками троянд.

І як вам такі рецепти? Погодьтеся, вони дуже вишукані і, безумовно, апетитні. Це не буденний напій, він є приємним доповненням до страв святкового столу. Це саме те, що потрібно для зміцнення імунітету й вітамінізації організму.

Довго чаклували тернопільські ентузіасти клубу «Мандрагора» над упаковкою. І розробили дуже привабливий дизайн: пакетик з сургучевою печаткою, з етикеткою-логотипом фонду «Хесед Бешт». Такі пакуночки з задоволенням купували б поціновувачі натуральних і цілющих напоїв, але для того, щоб торгувати цими чаями, потрібно мати ліцензію, а це, як ви розумієте, затратно і неокупно – працівники не можуть виробляти чаї в промислових масштабах. Тому гурманам залишається лиш мріяти про подібну смакоту. А свої цілющі напої тернополяни заварюють для душевного чаювання в колі своїх клієнтів при проведенні якихось заходів та як сувенірну продукцію – здебільшого на подарунки гостям Хеседу.

Вчора тернопільські травознаї передали нам у Хесед два ящички своєї свіжої, ароматної, вітамінно-цілющої продукції, виготовленої в карантині. Дякуємо та зичимо нашим колегам хороших ужинків на лісових галявинах. Даруйте здоров’я людям, бо це і є справжні ліки.