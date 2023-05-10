Ми з гордістю повідомляємо про встановлення в нашій благодійній організації “Дерева пам’яті” в шани і поваги до жертв Другої світової війни та як символ миру та примирення. «Дерево пам’яті» – це символічна інсталяція: на цьому красивому кованому дереві зображені відбитки рук та імена тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Відзначаючи День пам’яті та примирення, ми закликаємо всіх подумати про важливість вшанування пам’яті тих, хто постраждав під час війни, і відновити нашу відданість сприянню миру та єдності в нашій спільноті. Встановлення такого дерева – це спосіб вшанувати пам’ять про тих, хто був вбитий або постраждав унаслідок нацистської окупації, хто боровся з нацизмом, віддав своє життя за людську свободу та гідність. Давайте пам’ятати минуле, сприймати сьогодення та разом працювати над світлим майбутнім для нас усіх.