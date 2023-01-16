Дерева в Ізраїлі

Здавалося б, заповідь Всевишнього, яка зобов’язує кожного єврея посадити своє дерево на Святій землі, нам важко виконати. Але запевняємо вас: це зовсім не так. Хоч ми й далеко від нашої історичної батьківщини, мати своє іменне дерево в Ерец-Ісраель цілком реально. І тому, хто хоче виконати цю заповідь, достатньо звернутися в Хесед, адже у нас діє спеціальна програма. Або зробити заявку через інтернет. Це коштує недорого.

Мати своє дерево в Ізраїлі – велика честь. Її удостоєні багато наших співвітчизників. ХБФ «Хесед Бешт» кілька років садить іменні дерева. У такий спосіб ми висловлюємо вдячність нашим волонтерам і найактивнішим клієнтам, а також спонсорам, котрі допомагають фонду вершити добрі справи. Ця робота триватиме й далі.

На наших знімках ви бачите зовсім свіжі сертифікати членам єврейської громади про те, що в їхню честь уже здійснені посадки. Майже півтора десятка сертифікатів щойно надійшли з Ізраїлю разом з молитвою для тих, хто саджає дерева (як відомо, євреї все роблять з молитвою).

Приємно мати такий документ у себе, а ще приємніше знати, твоє дерево, оздоровлюючи екологію, приносить відчутну користь планеті.

Скористайтесь і ви такою нагодою, посадіть своє дерево в Ерец-Ісраель. Це буде ваше місце сили.