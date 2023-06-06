День захисту дітей в ХБФ “Хесед Бешт”

Ми хочемо поділитися з вами незабутніми моментами з нашого заходу! Ми змогли організувати неймовірно цікаве свято до Дня захисту дітей, яке залишить у серцях дітей незабутні спогади. На подвір’ї ХБФ «Хесед Бешт» гучно грала музика, сяяли посмішки на обличчях не тільки дітей, а й батьків, було звідусіль чути дитячий дзвінкий сміх. Спільно з Дитячою кімнатою ми змогли втілити все задумане у реальність: Леді Баг та Людина-Павук розважали наших діток цілу розважальну програму. Всі були в захваті, а отже і ми залишилися задоволеними. Разом ми здатні змінювати життя та створювати незабутні спогади!