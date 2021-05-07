28 іяра за єврейським календарем (в цьому році випадає на 10 травня) ми святкуємо День Єрусалиму.

Він проголошений після Шестиденної війни 1967 року, після якої Ізраїль виборов своє право на Старе місто. Тоді вперше найбільш священні для єврейського народу місця – Храмова Гора і Стіна Плачу – опинилися під контролем держави Ізраїль, іудеї отримали відкритий доступ для молитов біля своїх святинь.

Тому це свято надзвичайно важливе для кожного єврея і в Ізраїлі відзначається дуже урочисто. В синагогах читаються святкові молитви і радісні псалми, відбуваються церемонії на Арсенальній гірці та на горі Герцля, присвячені пам’яті воїнів, що загинули в ході Шестиденної війни; проводиться «Марш Єрусалиму» з прапорами; в єшиві «Мерказ а-Рав» увечері відбувається святкування, на яке з’їжджаються рабини, керівництво і міністри уряду, депутати Кнессету, начальник Генштабу ЦАХАЛу та відомі громадські діячі. Після опівночі починається хода з єшиви до Стіни Плачу.

Єрусалим – один на всіх євреїв світу. В розсіянні ми теж святкуємо та вшановуємо пам’ять полеглих героїв Шестиденної війни, молимося за благополуччя Ерец-Ісраель. Цей день символізує історичний зв’язок єврейського народу з Єрусалимом.. Вітаємо всіх зі святом! А в якості святкового дарунка пропонуємо подивитись танець, підготовлений спеціально до цього дня патронажними працівниками Хеседу.

Ізраїль є відкритою країною для кожного єврея, і частина наших земляків скористалася своїм правом на репатріацію. В День Єрусалиму ми шлемо їм палкий привіт і сувеніри з малої батьківщини – з місця, де вони народилися, виросли, прожили значну частину життя і за яким, звісно, відчувають ностальгію. Ми пам’ятаємо вас, згадуємо часи, проведені разом в нашому Хеседі, і просимо: помоліться біля Стіни Плачу за нас і всіх євреїв України. Щоб послав нам Всевишній міцне здоров’я, мир, спокій та добробут.