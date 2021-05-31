День сім’ї

У вихідний ми знову вийшли на роботу, на цей раз в супроводі своїх рідних: щоб показати їм, де ми працюємо, в якому оточенні, в яких умовах і чим конкретно займаємось. А колектив познайомився з сім’ями своїх колег. Заочно ми знали їх давно, і от нарешті випала нагода зустрітися.

Ми показали гостям наш прекрасний Хесед, провели для них екскурсію ошатними коридорами, кабінетами, музеями, залами. А після ближчого знайомства, коли наше керівництво розповіло про те, як працюють-стараються їхні рідні, вони відчули гордість за своїх домочадців. Малеча, що завітала до нас на гостину, теж провела час із користю. Дітки не просто перезнайомилися і подружилися, вони розважалися, малювали картини і навіть вивчили ізраїльський танок «Адама ве-шамаїм» (земля і небеса), показали його присутнім і зірвали шквал оплесків. Це був дуже зворушливий момент. А потім ми слухали задушевний спів нашого колеги Толі Музики. Далі було частування тістечками і морозивом. І найкращі подарунки – книги.

Пам’ятаєте відому телепередачу «Від усієї душі»? У нас було не гірше! Ця зустріч вийшла настільки душевною і зворушливою, що розходились ми по домівках дуже неохоче. Як сказав хтось із гостей – наш великий респект тому, хто замислив такий чудовий захід.