Травневі дні багаті на свята, але є в цьому ряду особливі торжества – День пам’яті та примирення, який Україна відзначає разом з європейськими країнами 8 травня, та 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

У ці свята ми згадуємо всіх, чиї життя обірвала жорстока й кровопролитна війна. Поминаємо полонених таборів смерті і численних жертв Голокосту. Співчуваємо тим, кого примусово вивезли на каторжні роботи до Німеччини. І дякуємо всім, хто пережив пекло окупації, хто піднімав з руїн батьківщину, відроджував народне господарство країни.

Оце і є справжній патріотизм, коли без гучних лозунгів і красивих слів ви творили справжній подвиг. Він воістину безсмертний, а ваш приклад безцінний для нас, молодшого покоління.

З особливою актуальністю звучать сьогодні слова «Ніколи знову!». Переможний травень завжди нагадуватиме нам, що нема більшої цінності на землі, ніж мир. Особливо зараз, коли час від часу загрозливо звучить словосполучення «повномасштабна війна». Хай вбереже нас від цього Всевишній…

З святами вас, наші захисники! Шлемо доземний уклін всім тим, хто боронив батьківщину від німецько-фашистської навали. Дякуємо нашим воїнам за те, що нині захищають Україну від агресії північного сусіда.

Запрошуємо бажаючих відвідати музей Голокосту ХБФ «Хесед Бешт». Адреса музею – вул. Кам’янецька, 58/1, общинний центр «Тхія». Ознайомитися з експозицією та послухати розповідь про Голокост на Хмельниччині можна буде 8 травня з 12.00 до 14.00.