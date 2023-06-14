День друзів!

Дружба – це безцінний дар, який ми отримуємо. Друзі знаходяться поруч з нами в періоди наших злетів і падінь, до них ми звертаємося за емоційною підтримкою і знаємо, що вони завжди підтримають нас.
До Міжнародного дня друзів ми підготували цікавий та пізнавальний квест в парку ім.І.Франка. Наш квест був призначений для дітей віком від 10 до 13 років, і ми були вражені їхньою невичерпною енергією, уміннями та творчим підходом до завдань.
Квест складався з 6-ти станцій, на кожній з яких діти зустрічали цікаві виклики та завдання. Вони продемонстрували свою логіку, командну роботу та творчість, розв’язуючи головоломки та допомагаючи одне одному. Ми всі змогли поринути у світ фантазії та співпраці, який створили під час квесту.
Бажаємо усім нашим маленьким друзям зберегти ці незабутні спогади та продовжувати розвивати свою творчість, співпрацю та дружбу. Нехай ваші стосунки залишаються міцними та довгими, а кожен день буде наповнений радістю і пригодами!