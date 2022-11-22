Uncategorized Пам’яті Гіори Моісеєва Не стало Великої Людини, Великого Творця – Гіори Моісеєва. Він доклав значних зусиль до створення нашого Хеседу. Ізраїльтянин Гіора Моісеєв був талановитим художником, написав велику кількість картин, дарував своєму глядачу добро, радість, милість серця. Світло його душі несемо донині, бо вважаємо наш Continue Reading

Uncategorized Давай підключимся Навіть ми в глибокому тилу відчуваємо холодний подих війни. Регулярними стали відімкнення світла, а відтак є перебої з подачею води й тепла. Але позбавити нас душевного спілкування – ні, тут ворог тут безсилий! Наш онлайн-клуб «Давай підключимось!» підлаштовується під графіки вимкнення Continue Reading

Uncategorized Здоровий день! Посильна вікова гімнастика є тим «вічним двигуном», який запускає в організмі обмінні процеси, попереджає хвороби, дає сили долати інертність та невпевненість в собі. Недостатньо подбати про збалансоване харчування і режим праці, відпочинку та сну. Тільки фізичне навантаження дарує життєві сили Continue Reading

Uncategorized Масорет Чому не можна дивитися на райдугу? Чи можна продати місце в раю? Чи дозволяє іудаїзм аборти? Чи можна єврею святкувати неєврейський новий рік? Чи забороняє єврейський закон мат? Вам цікаві такі теми? Але це тільки верхівка айсберга! Якщо ви, дорогі Continue Reading

Uncategorized Голокост Сьогодні група студентської молоді Хмельниччини відвідала музей та меморіал пам’яті жертв Голокосту. Це важлива частка нашої роботи – розповідати молодим про трагедію єврейського народу в роки Другої світової війни, передавати їм естафету знань про звіряче обличчя фашизму, щоб подібне не Continue Reading

Uncategorized Святкування Іудеї всього світу зустріли 5783 рік. В молитвах і з радістю. Ну а євреї України - ще й з молитвами за мир та великими надіями на щастя. Сьогодні наша громада теж відсвяткувала Рош а-Шана. Ми зробили все від нас залежне, Continue Reading

Uncategorized Газета «Шалом алейхем!» Щороку до дня народження ХБФ «Хесед Бешт» фонд випускає на паперовому носії газету «Шалом алейхем!» (в перекладі «Мир вам!» – актуально, як ніколи). Цей рік також не став винятком. І ось свіжий номер нашого літопису перед святкуванням 23-річчя Хеседу знову Continue Reading

Uncategorized Кам’янець: знайомий і незнайомий Кам’янець-Подільський – місто особливе, з цікавою історією і своїм неповторним характером. Кожна поїздка на його терени відкриває нові незвідані сторінки. Але якщо давні клієнти Хеседу вже не раз мали можливість помилуватися «Квіткою на камені» (Кам’янець називають ще й так), то Continue Reading

Uncategorized Впорядкування кладовища Понад два десятки волонтерів ХБФ «Хесед Бешт» вже вдруге вийшли на прибирання 11-го сектора Хмельницького міського кладовища, що в Шаровечці. Роботи дуже багато: хлопці розчищають чагарники, викошують траву, виносять гіляччя і хмиз. А після напруженої праці традиційно був смачний обід Continue Reading

Uncategorized У нас в гостях – Олексій Радецький Він подарував хмельничанам, котрі беруть участь у проекті «Давай підключимось!», незабутній день. Його гра на акордеоні спрацювала як таблетка від нудьги, депресії, високого тиску, серцевого болю та ряду інших недуг. Не годилося б ставити в один ряд такі різні поняття Continue Reading

Uncategorized Невсипуща турбота «Джойнта» У ці дні фонд «Хесед Бешт» видає клієнтам усіх регіональних представництв гуманітарну допомогу від Американського розподільчого комітету «Джойнт». Господині дуже задоволені наборами, адже вони включають все, що необхідне кожній сім’ї: крупи, макарони, олію, цукор, дефіцитну сіль, рибні та м’ясні консерви Continue Reading

Uncategorized Спорт дарує радість і впевненість Все розвивається, наші спортивні заняття також стали інтенсивнішими, наповненими складнішими вправами. Ми взяли до рук гантелі, підкачали м’язи, стали значно тренованішими, і це додає впевненості в собі. Після занять кожна з нас відчуває невимовну радість тіла, яку дарують активне навантаження Continue Reading

Uncategorized Відсвяткували Шавуот 6 червня єврейська громада Хмельницького зібралася в Хеседі, щоб традиційно в колі знайомих і друзів відзначити Шавуот. Це дуже велике свято, започатковане воно в честь значної події в історії людства – Сінайського Одкровення. В цей день в 2448 році від Continue Reading

Uncategorized Пікніки на честь свята Що ми знаємо про Лаг ба-Омер? Більшість із нас скаже (і будуть праві), що в це веселе свято влаштовуються пікніки з багаттями та шашликами, а діти стріляють з луків, грають рухливі ігри та всіляко забавляються. Але в першу чергу слід Continue Reading

Uncategorized Вони бачили війну… Вони – звідусіль: з Запоріжжя, Луганщини, Донеччини, Харківщини, з інших гарячих куточків країни. Зараз тимчасово зупинилися в Хмельницькому технологічному багатопрофільному ліцеї з загальноосвітніми класами ім. А. Мазура. В очах смуток, і це зрозуміло, вони бачили війну. Але відчаю нема, кожен Continue Reading

Uncategorized Екскурсія, концерт і спілкування Вимушені переселенці – це ще одна категорія, роботі з якою ми приділяємо величезну увагу. Вчора ми відвідали ту частину біженців, котрі поселені у відпочинковому комплексі «Ягода-малина» с. Головчинці. Їм там добре – є повний комфорт, повноцінне триразове харчування, навколо тиша Continue Reading

Uncategorized Займайтеся спортом і будьте здорові! Здоров’я коштує дорого – навіть звичайний візит до лікаря влітає в копієчку, що вже казати про якесь серйозне лікування чи, крий Боже, хірургічну операцію. То краще подбати про гарне самопочуття в інший спосіб: зайнятися спортом. Це точно допомагає. Навіть щоденні Continue Reading

Uncategorized Суттєва допомога У ці дні Хесед займається тим, що у нього виходить найкраще: соціальним захистом. Ми видаємо гігієнічні набори, до яких входять шампуні, зубні пасти, зубні щітки, серветки, предмети інтимної гігієни тощо, а також красиві, спеціально пошиті для наших клієнтів та клієнток Continue Reading

Uncategorized Песах відсвяткувала жіноча група Проекту Кешер￼ Цього року ми святкуємо незвичайний Песах, найжахливіший Вихід у нашому поколінні. Вісімдесят років, що минули з минулої війни, привчили нас до комфорту, спокою та безпеки. До медицини, яка навчилася рятувати більш-менш від усього. До веселого різнобарвного світу, облаштованого Continue Reading

Uncategorized Святкування Песах. Дружно зібралась єврейська громада у концерт-холі Хеседу, щоб традиційно відсвяткувати Песах. Випробування війною – найбільш підходящий час згадати про вихід з Єгипту. Але позбавлення від рабства – це одна з небагатьох річ, про яку євреї мають згадувати не раз в Continue Reading

Uncategorized Святкове вітання! Continue Reading

Uncategorized Свято буде красивим і урочистим! Сьогодні видалась напрочуд тепла, сонячна і гарна погода – наче спеціально замовлена до свята Песах. У нашому Хеседі кипить робота: менеджери та волонтери усіх реґіональних представництв фонду підготували традиційні пасхальні тарілки, виноградний сік, вітальні листівки, виготовлені дітьми, і здійснили ряд Continue Reading

Uncategorized У святому Меджибожі У своїй громаді «Хесед Бешт» зареєстрував чимало переселенців єврейської національності, яких війна погнала із рідних місць на чужину. Ми працюємо з ними навіть більше, як зі своїми. Розуміємо, що їм незмірно важче, ніж місцевим. Вони втратили домівки, роботу, малу батьківщину, Continue Reading

Uncategorized Підтримка від американських дітей Весь світ підтримує Україну в її палкому прагненні захистити рідну землю від ворожої навали. Сьогодні ми отримали до болю, до щему зворушливу звістку від дітей єврейської громади з м. Лорел, штат Меріленд (США). Вони вітають нас зі святом Песах та Continue Reading

Uncategorized В екстремальних умовах Суворі воєнні будні змушують нас працювати в екстремальних умовах. Сказав би хто, що нам доведеться приймати внутрішньо переміщених із зони бойових дій осіб, ми б не повірили. Такого точно ніхто не очікував. Але життя поставило таку задачу – Хесед її Continue Reading

Uncategorized Фандрайзингова компанія Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт» організовує фандрайзингову компанію, щодо збору коштів для переселенців, які постраждали внаслідок військових дій на території України. В сьогоднішніх реаліях важлива будь-яка допомога для людей, які вимушено покинули свої домівки та виїхали за межі своїх регіонів. Continue Reading

Uncategorized При доброму здоров’ї – до 120! Наприкінці березня ветеран Другої світової війни хмельничанин З. А. Єлевич відсвяткував свою 99 весну. На жаль, не мирну. У сорокових роках минулого століття молодий солдат Зельман боровся з німецькими фашистами пліч-о-пліч з росіянами. А тепер кращі сини і доньки України Continue Reading

Uncategorized Спонсорська підтримка Розуміючи потребу наших клієнтів у продуктах харчування, наші постійні спонсори і добрі друзі із Всесвітнього єврейського фонду допомоги WJR (Великобританія) та Місії «Стіхтінг Рухама» (Нідерланди) подбали про гуманітарну допомогу для підопічних Хеседу. Її отримали не тільки хмельничани, а й клієнти Continue Reading

Uncategorized Кипить робота на гуманітарному фронті У ці тривожні дні Хмельницький Хесед та його регіональні представництва працюють надзвичайно напружено. Працівники фонду вкотре обдзвонили усіх клієнтів, виявили потреби. Комусь необхідні ліки, багатьом - продукти харчування, товари побутової хімії, волонтерська допомога, оплата комунальних послуг тощо. Це був перший Continue Reading