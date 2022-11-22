Давай підключимся

Навіть ми в глибокому тилу відчуваємо холодний подих війни. Регулярними стали відімкнення світла, а відтак є перебої з подачею води й тепла. Але позбавити нас душевного спілкування – ні, тут ворог тут безсилий!
Наш онлайн-клуб «Давай підключимось!» підлаштовується під графіки вимкнення світла і змінює час роботи. Додалося трохи клопоту – обдзвони учасників клубу і сповіщення про зміни, але це ніщо в порівнянні з іншими незручностями.
Вчора хмельницька група знову зустрілася. Ми ознайомилися з цікавою темою – коліна синів Ізраїля: які вони і скільки їх було, скільки залишилося і коли знайдуться решта загублених колін, які дослідження ведуться в цій царині. Нам вистачило часу, щоб поспілкуватися й на інші животрепетні теми. Разом нам цікаво і є про що погомоніти!