Пандемія коронавірусу багато змінила. Але життя триває, ми пристосовуємося до нових реалій, як тільки можемо. Вже звичними в нашому Хеседі стали зустрічі в Zoom, онлайн-трансляції єврейських свят, концертів, уроків івриту і навіть спортивних занять та інших заходів.

Досі хвороба тримає нас в полоні, і ніхто з лікарів та провидців не може з певністю сказати, коли вона відступить. І якщо в молодих корона має легкий перебіг, то старших людей, що й казати, косить. Саме з тією метою, щоб вони зустрічалися, підтримували стосунки і в той же час уникали зайвих ризиків, фонд «Хесед Бешт» спільно з Єрусалимським офісом Джойнту розробили проект «Давай підключимось!». Його суть – кожному учаснику проекту безкоштовно роздано смартфони, «прошиті» спеціально для їхніх онлайн-зустрічей. Такі телефони максимально спрощують підключення. Після навчання учасники проекту двічі на тиждень за спеціально розробленим графіком спілкуватимуться з менеджером Хеседу, запрошеними лекторами та між собою в групі.

В комплект подарунка входять не лише смартфон та детальна, доступна для розуміння інструкція, а ще й блокнот для записів, ось така красива чашка з логотипом проекту та пакет трав’яного чаю, з любов’ю зібраного учасниками клубу «Мандрагора» Тернопільського представництва Хеседу.

Такі комплекти отримали учасники проекту в усіх наших регіонах. Відтепер і люди 67+ зможуть часто зустрічатися та цікаво проводити своє дозвілля, не виходячи з квартири.