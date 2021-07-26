В липні при нашому Хеседі розпочав діяти чоловічий клуб. В програмі роботи клубу – шахові і шашкові турніри, виїзди на пікніки на природу, посиденьки з єврейськими анекдотами, фотосправа, читання недільних розділів Тори, творчі майстерні, вивчення національних традицій і т. і.
Перше засідання Чоловічого клубу відбулося в Пабі на Проскурівській. Там спільно й виробили програму з урахуванням інтересів учасників. А ще – жваво спілкувалися, обмінювалися контактами, фотографувалися. Час провели просто чудово! І дегустували пиво – світле, медове, темне… За це щиро вдячні спонсору і другу нашого Хеседу Геннадію Вугману.