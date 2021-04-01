Проблема духовності є досить актуальною в наш час. Адже саме духовні цінності є найвищими ідеалами людства. Вони відіграють провідну роль у житті людини, оскільки ґрунтуються на родинних цінностях, поняттях добра, свободи, справедливості, істини, миру.

Саме такі цінності пропагує дитячо-юнацький театр «Летючий корабель» -волонтерський проєкт ХБФ «Хесед Бешт». Разом з фондом ми створили літературну групу в фейсбуці «Читаємо! Декламуємо! Популяризуємо!», щоб діти на цій сторінці легко, доступно і відкрито демонстрували свої таланти. Запустили роботу групи ми з читацького фестивалю, присвяченого 150-й річниці від дня народження Лесі Українки.

На сторінці представили своє відео 21 учасник. Вони прочитали твори Лесі Українки, за що будуть відзначені грамотами.

Дякуємо всім за участь та до нових зустрічей! Слідкуйте за нами, будемо й далі розвивати та популяризувати українську мову та художнє слово!