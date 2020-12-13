Четвертую свечу мы зажгли в г. Шепетовка и передаём свет в Тернопольское представительство “ХБФ Хесед Бешт” Хаг Ханука Самеах.

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