Четвертую свечу мы зажгли в г. Шепетовка и передаём свет в Тернопольское представительство “ХБФ Хесед Бешт” Хаг Ханука Самеах.

Гру132020Uncategorized Category: UncategorizedBy Редактор13/12/2020Leave a comment Author: Редактор Post navigationPreviousPrevious post:Третью свечу мы зажгли в Волынском представительстве ХБФ “Хесед Бешт” и передаём свет в г. Шепетовка. Хаг Ханука Самеах. !NextNext post:Пятую свечу мы зажгли в Тернопольском региональном представительстве “ХБФ Хесед Бешт” и передаем свет в Каменец-Подольское региональное представительство “ХБФ Хесед Бешт”. Хаг Ханука Самеах.Related postsПрощаемся с Ханукой!17/12/2020Увага: конкурс!16/12/2020Шестую свечу мы зажгли в Каменец-Подольском региональном представительстве “ХБФ Хесед Бешт” и передаем свет на Землю Обетованную15/12/2020 Трагічний день в історії міста15/12/2020Пятую свечу мы зажгли в Тернопольском региональном представительстве “ХБФ Хесед Бешт” и передаем свет в Каменец-Подольское региональное представительство “ХБФ Хесед Бешт”. Хаг Ханука Самеах.14/12/2020Третью свечу мы зажгли в Волынском представительстве ХБФ “Хесед Бешт” и передаём свет в г. Шепетовка. Хаг Ханука Самеах. !12/12/2020