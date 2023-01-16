Експозиція музею «Ми – народ!», який працює в общинному центрі «Тхія», щоразу поповнюється новими експонатами. На цей раз – ось такими симпатичними блокнотами, в яких наші клієнти з усіх регіонів Хеседу записували свої враження від свята «Ханука», коли всі так чекали чудес.
Хтось писав у записник улюблені вірші, хтось розповідав і ілюстрував сторінки фотографіями та аплікаціями з життя своєї родини, хтось описував кожен день ханукального свята в своїй сім’і чи записував спогади, хтось малював, а хтось – висловив найкращі побажання членам громади. Але в кожному блокноті неодмінно висловлені наші прагнення до якнайшвидшої перемоги України в цій війні. Хай наша колективна молитва до Всевишнього наблизить омріяний мир!