Без вогнищ, зате з гарячою молитвою в серці…

І знову ностальгійно згадується докарантинний час. Оце ми готувалися б зараз до пікніків. Бо ж 12 травня наша хмельницька громада неодмінно зустріла б Лаг Баомер на дачі у Печеськах. Та й усі інші єврейські громади світу традиційно палили б вогні, готували б застілля, святкували б весело й гамірно… Як же гарно на природі серед свіжої п’янкої зелені! Але в цьому році збиратися зась.

Так що багаття, стрільбу з лука та інші розваги відкладемо на наступний рік. Навіть в Ізраїлі за розведення кострища в свято в цьому році передбачено штраф у 500 шекелів. Саме час згадати, що Лаг Баомер має й інше наповнення. Євреї всього світу відзначають цей день як свято любові й взаємоповаги. Чому? В Талмуді розповідається, що якось за життя рабі Аківи між святами Песах і Шавуот виникла жахлива епідемія, вона забрала життя 24 тисяч його учнів. Це була покара за те, що вони не виявляли належної поваги один до одного. І коли вони це збагнули та змінилися, ті смерті враз припинилися. Сталось те диво якраз в день Лаг Баомер. То може, цьогорічна пошесть коронавірусу теж має на меті врозумити нас, примусити переосмислити своє життя, змінитися в кращий бік? Схоже на те…

Колектив ХБФ «Хесед Бешт» сердечно вітає зі святом Лаг Баомер усіх членів нашої дружної громади. Згадаймо, що єврейська історія має багато радісних і щасливих моментів. Пом’янімо добрим молитовним словом наших духовних лідерів, в числі яких – рабі Шимон Бар Йохай. Саме він заповів нам у день своєї смерті (в Лаг Баомер) веселитися на славу, і саме в його честь ми запалюємо багаття (в день кончини його оселя освітилася неймовірно яскравим світлом).

Давайте висловимо (подумки, в соцмережах або по телефону) нашу шану й любов один до одного. Дорогі друзі, будьте незламними, стійкими до знегод, сильними духом. Міцного здоров’я вам і достатку. Хай не зачепить нас біда. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічей з вами. Тримаймося!