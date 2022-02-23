Аптечки екстреної медичної допомоги
Здоров’я – понад усе, про нього слід піклуватися в будь-яких обставинах. Саме тому благодійний фонд «Хесед Бешт» організував для всіх регіональних представництв створення та поновлення аптечок екстреної медичної допомоги.
До питання збору медикаментів поставились з надзвичайною відповідальністю. Не стали купувати вже готові комплекти, яких у екстреному випадку вистачить максимум для однієї людини. Комплектація була виважена та продумана. Окрім звичних знеболювальних, до аптечок увійшли ліки подовженої та посиленої дії. Терміни придатності, цілісність упаковок, наявність усіх складових перевірялись з уважністю. Ліки підбиралися з урахуванням різних особливостей людського організму, тому в аптечках наявні медикаменти представлені на вибір, враховуючи протипоказання потенційних користувачів.
Звісно, хотілося б, аби медикаменти нікому не знадобилися. Але до надзвичайних випадків ми повинні бути готові.