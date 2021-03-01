АНТИСЕМІТИЗМУ – РІШУЧЕ НІ!

Опубліковано звіт за 2020 рік стосовно випадків антисемітизму в Україні. Як повідомляє Об’єднана єврейська община України в звіті, минулого року зафіксовано 49 випадків антисемітизму, а також випадки, котрі можуть бути сприйняті як антисемітизм, але такими не були.

Загальна кількість антисемітизму є незначною. ОЄОУ заявляє, що рівень антисемітизму за минулий рік залишився без змін в порівнянні з 2019 роком. Частка побутових випадків антисемітизму також не зросла навіть якщо врахувати соціальну напругу навколо паломництва брацлавських хасидів під час пандемії COVID-19, створене екс-мером Умані з політичних мотивів.

А от кількість проявів антисемітизму в соціальних мережах зросла. Сталося п’ять випадків фізичного насилля: у Вінниці, Маріуполі, два в Умані і ще один під Бердянськом.

Джерело інформації: jewishnews.com.ua