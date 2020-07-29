



Піст 9 Ава

Сьогодні увечері 29 липня заходить Тіш’а бе Ав (в перекладі з івриту Дев’яте ава). Це національний день жалоби і посту у євреїв в пам’ять про руйнування Першого і Другого храмів у Єрусалимі. Цього дня євреї нічого не їдять, не п’ють, навіть не вмиваються, (дозволено лиш мити руки в гігієнічних цілях та промити очі), не одягають шкіряне взуття. Піст починається з вечора 8 ава за кілька хвилин до заходу сонця і закінчується після появи зірок на небі увечері 9-го (30 липня).

Тіш’а бе Ав — це єдиний день на рік, коли єврей не має права вивчати Тору, адже її вивчення вважається джерелом радості. Можна вивчати лиш тексти, пов’язані з виразом скорботи і смутку.

Традиції цього дня гласять, що остання трапеза перед постом має складатися лиш з однієї страви і не містити ні м’яса, ні вина. Загальним правилом дня 9 Ава є прирівнення його до жалоби за померлим найближчим родичем, слід сидіти на підлозі або на низькій лавці. В цей день заборонено користуватися пахощами і парфумами, працювати або займатися справами.

9 Ава найсуворіші традиціоналісти сплять уночі на підлозі, поклавши під голову камінь. Прийнято, щоб у синагогах цього дня горіло всього по кілька свічок. В Єрусалимі в день 9 Ава прийнято йти до Стіни плачу. Увечері напередодні 9 Ава в Ізраїлі закриті всі театри, кіно, концертні зали тощо.