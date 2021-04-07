8 квітня – день Катастрофи і героїзму

Традиційно в Йом а-Шоа – день пам’яті жертв Голокосту, національний день трауру в Ізраїлі – життя на Святій Землі завмирає на дві хвилини. О 10-ій ранку по всій країні звучить сирена, жителі мовчанням віддають данину пам’яті загиблим. Незалежно від того, йдуть вони по вулиці, їдуть в автобусі або машині, перебувають на роботі чи вдома, – вони зупиняться, вийдуть з транспорту і стоятимуть, скільки звучатиме сирена. Навіть якщо вони їдуть у поїзді між населеними пунктами і сирену не чути, машиніст в призначений час зупинить поїзд, всі піднімуться зі своїх місць, і будуть стояти на знак вшанування світлої пам’яті жертв Катастрофи.

Голокост – це як свіжий поріз на серці. Ця рана болітиме, доки існуватиме людство. В світі – 6 мільйонів євреїв стали жертвами фашизму. В нашій області – понад 153 тисячі…

Знаючи про це, ми також можемо 8 квітня о 10 ранку зупинитися на дві хвилини і згадати про безневинні жертви цієї трагедії. А сьогодні о 20.00 (за ізраїльським і українським часом) у нас є можливість підключитися до прямої трансляції відкриття Дня пам’яті жертв Голокосту 2021 року за цим посиланням.https://www.yadvashem.org/yv/ru/remembrance-day/broadcast.asp