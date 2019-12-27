Ханукальний концерт

Кожного дня у нашому Хеседі відбуваються ті чи інші ханукальні заходи: ми не просто радіємо цьому чудовому святу, а ще й виконуємо заповідь максимально прославляти диво Хануки.

У вівторок, 24 грудня, наші клієнти зійшлися в Центр соціальної допомоги на святковий концерт. Згадали історію свята, послухали красиві єврейські пісні (і активно підспівували!), гарячими оплесками вітали ведучу Наталію Герасименко, співаків Кіру Нанба і Анатолія Музику, танцюристів волонтерського колективу «Золоті роки» під орудою Аркадія Волошина, менеджера фонду «Хесед Бешт» Яну Баранову, котра провела розіграш лотереї серед ювілярів року, пригощалися традиційними ханукальними пончиками. Словом, гарно і весело провели час в компанії знайомих і друзів.

Такі зустрічі не тільки додають настрою і розширюють горизонти знань. Вони зближують, дозволяють налагодити контакти між людьми, рятують від самотності, за великим рахунком – продовжують життя.