







25 Кислева к нам пришла Ханука! В честь этого события, мы решили собраться в тёплом дружеском кругу с нашими подопечными в рамках дневного центра. Мы прекрасно провели время, вначале поговорив об истории этого праздника, а также о его символизме и значении для всего еврейского народа. Мы все напомнили друг другу, как правильно зажигать свечи в каждый день Хануки, поговорили о значении такой детской забавы как «саливон», а также рассмотрели многие аспекты проведения этого праздника.

Закончив с теоретической частью, мы плавно перешли к угощениям. Собравшись за праздничным столом, каждый имел отличную возможность поговорить с давними друзьями, а также поделиться своими мыслями и пожеланиями к грядущей неделе Хануки.

Хаг Ханука самеах!