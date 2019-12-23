Перед великим єврейським святом Ханука клієнти фонду «Хесед Бешт» відвідали святині Меджибожа. Гаряче помолилися на могилі праведника Бааль Шем Това, очистили душі від гріхів, опустили записочки з проханнями за рідних, набрали святої водички з кринички Бешта.
Меджибіж – місце намолене. Кажуть, могутня магічна сила праведника і цілителя Бааль Шем Това допомагає людям зцілитися, виправити складну життєву ситуацію. Нам пощастило, що така велика святиня єврейського народу, до якої з’їжджаються паломники з усього світу, розташована зовсім близько від Хмельницького.