вітати ювілярів заведена в нашому Хеседі дуже давно. Знаємо по собі: коли в дім приходять вітальні листівки з теплими й сердечними привітаннями, вони не менше зігрівають душу, ніж подарунки від рідних людей.

Красиві листівки несуть в оселі ювілярів наші найщиріші побажання. Недавно ми змінили і виставляємо на ваш розсуд новий дизайн листівки. А потім подумали, що якби на таких листівочках були віршовані привітання ювілярам, вони мали б ще привабливіший вигляд.

Знаючи, що серед наших клієнтів багато талановитих людей, ми вирішили оголосити конкурс на краще віршоване привітання з нагоди ювілею. Чекаємо ваших пропозицій. Переможців конкурсу очікують призи.