Святкуємо день рідної мови













Хмельниччина – толерантний край. За результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 року, в нашій області мешкають представники 90 національностей і народностей. В основному це українці, росіяни, поляки, євреї, білоруси, молдавани, румуни, вірмени. Дещо меншими за чисельністю є етнічні групи азербайджанців, угорців, німців, болгар, грузинів, чехів, ромів. У добрий час сказати, міжетнічних конфліктів нема.

Навпаки, просвітницькі організації дбають про зміцнення толерантних стосунків між представниками різних національних громад. Так, 20 та 21 лютого в рамках святкування дня рідної мови в обласній науковій універсальній бібліотеці та в обласній дитячій бібліотеці імені Т. Шевченка відбулися цікаві заходи: національні громади розповідали про свою рідну мову та представляли культуру. Менеджери ХБФ «Хесед Бешт» Галина Скрипник та Галина Гільберг також завітали на ці заходи, і, як мовиться, не з порожніми руками. Вони розповіли про єврейські мови ідиш та іврит, представили частинку єврейської культури. А допоміг їм у цьому волонтерський народний аматорський колектив «Подільські музики» Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, художній керівник – Софія Пазій, концертмейстер – Олексій Радецький.