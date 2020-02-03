Шабат Ту би-Шват

Подвійне свято – вдвічі кращий настрій!

Свято Ту бі-Шват нагадує євреям, що де б вони не жили – вони нерозривно зв’язані з землею Ізраїля. 10 лютого (15 швата за іудейським календарем) ми будемо відзначати це красиве і життєстверджуюче свято. Його ще називають новим роком дерев. Чому? Бо всі плоди, що визрівають після цієї дати, вважаються урожаєм наступного року. Існує спеціальний порядок (седер) проведення свята. І 31 січня жіноча група проекту «Кешер» провела тематичний шабат, поєднавши традиції свята Ту бі-Шват з традиціями суботи.

Це було дуже позитивне і приємне святкування. Все було за традицією шабату: запалювання свічок, благословення виноградного напою та хал, суботні пісні. На столі, крім суботнього частування, – характерні для Ту бі-швату 7 плодів. Ми згадали про традиції свята, символіку, провели цікаву комунікативну вправу, суть якої – розповісти, на яке дерево схожа сусідка і чому ми так думаємо. Було весело, цікаво й пізнавально.