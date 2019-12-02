Шабат шалом!













Отпраздновали шабат

Участники проекта «Масорет» 29 ноября вместе отпраздновали шабат. Молодые участники группы с большим интересом учились у тех, кто постарше, как правильно омывать руки, произносить благословения на свечи, халы, вино. Разучивали и пели гимн Царице-субботе «Леха доди», дружно спели песню «Осэ шалом», посмотрели забавное видео «Уже шабат?», рассказывали майсы.

Угостились на славу, как и положено евреям в шабат. А потом наши гости Сусанна Кац и Туба Штейнман рассказывали, как красиво и торжественно их родители праздновали этот день, как загодя к нему готовились. Всю неделю экономили, зато в шабат накрывали щедрый и сытный стол, приглашали шабатних гостей. До сих пор традиции празднования неукоснительно соблюдаются в их семьях.

Домой расходились с чудесным настроением и желанием вскоре встретиться вновь за субботним столом.